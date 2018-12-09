Başkan Bakıcı İdmanyurdu Spor oyuncuları ile buluştu

Özel bir restoranda gerçekleştirilen buluşmaya Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik, sporcular, aileleri ve futbol eğitmenleri katıldı. Programda şampiyon takımı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Bakıcı “İl şampiyonu olarak bölge gruplarına katılmaya hak kazanan Bozüyük Belediye İdmanyurdu U-14 sporcularımızla ve aileleriyle gönül soframızda bir araya geldik. Çocuklarımız sporla büyüdükçe inşallah ülkemizi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edecek ve bizleri gururlandıracaklar. Bugün belki onlar için ileride güzel birer anı olacak. Belki de bu yavrularımız ileride profesyonel manada futbol oynayabilecek sporcularımız olacaklar. Biz eğer ki çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabiliyor isek, bir arkadaş ortamı ile birbirlerini sevmelerini sağlayabiliyorsak ve orada birlik ve beraberliği gösterebiliyorsak ne mutlu bizlere” dedi.

Konuşmasında elde edilen başarıda hocaların emeğinin çok büyük olduğunu, spor yapmanın sadece belli saatlerde antrenman yapmaktan ibaret olmadığını aktaran Başkan Bakıcı, kötü davranışlardan da uzak durmanın ve erdem kazanmanın yolunun ekip çalışması olduğunu vurguladı.