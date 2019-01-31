Başkan Bakıcı İl Birincisi U-13 Takımını ödüllendirdi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, il genelinde yapılan futbol müsabakalarında Bozüyük'ü başarı ile temsil ederek il şampiyonu olan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü U-13 futbol takımına spor ayakkabı hediye ederek ödüllendirdi.

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü U-13 futbol takımının hediyeleri Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen törenle verildi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Bilecik'te bulunması nedeni ile katılamadığı törene Başkan Bakıcı adına Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik, sporcular, aileleri ve futbol hocaları katıldı.

Törende başarılı futbolculara Başkan Bakıcı'nın hediyeleri olan spor ayakkabılar takdim edilirken Kulüp Başkanı Veli Çelik “U 13 takımımız il birincisi oldu. İnşallah bölgede de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Başkanımıza hediyeleri için çocuklarım adına ben teşekkür ederim” dedi.

Ardından sporculara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, “Biz geçmişte çok daha zor şartlar ve imkânsızlıklar içerisinde top oynardık. Şimdiki gençlerimiz bu bağlamda çok daha şanslılar. Şu an baktığımızda sizler sentetik sahalarda temiz ve nezih bir şekilde devamlı oynayabiliyorsunuz. Burada devamlı çalışmanın başarıyı da nasıl getirmiş olduğunu görmüş oldunuz. Evet tamam başarı çok güzel ama önemli olan dersler. Dersler herkesin iyi olacak. Çünkü okul öncelikli olması lazım. Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Bunların devamında da başarı gelmesi bizim için büyük mutluluk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah başarılarınızın devamını dilerim. Siz çalışmaya devam edin, Başkanımızın da destekleri devam edecek. Ben hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlarında büyük emeği var. Ayrıca ailelerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Takımın hocaları da destekleri nedeni ile Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler.