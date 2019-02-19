Başkan Bakıcı kadın kuaförleri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve Cemalettin Köklü Parkı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında kadın kuaförleri ile bir araya geldi. Programda ilk olarak konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suna Ünal misafirlerine ‘hoş geldiniz” diyerek katılımları nedeni ile kendilerine teşekkür etti. Programa eşi Emine Bakıcı ile birlikte katılan Başkan Bakıcı kadın kuaförleri ile bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Bakıcı kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başkan Bakıcı kadın kuaförlerine hitaben bir konuşma yaparak kuaförlük mesleğinin önemine değindi. “Kadınların kendilerini iyi hissetmeleri noktasında onlara bir nevi terapi yapıyorsunuz” diyen Başkan Bakıcı “Mesleğiniz gerçekten zanaattan öte adeta bir sanat. Meslek odası çatısı altında sadece kadın kuaförlerinin bir araya gelerek yapılanması sizler için çok faydalı olacaktır. Ben bu konuda da sizlerin yanınızdayım. Ayrıca sizlerin çeşitli yarışmalarda aldığı ödüller bizler için, ilçemiz için gurur kaynağı oluyor” dedi.

Konuşmasının sonunda kadın kuaförlere çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakıcı katılımları nedeni ile tüm kuaförlere teşekkür etti.