Başkan Bakıcı kurum temsilcileri ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği kurum ve dernek görüşmeleri gününde makamında ağırladığı misafirleri ile bir süre görüşerek istişarelerde bulundu. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kurum görüşmeleri günündeki İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Akın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Aykut Ekinci ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Denetim Bölümü'nden Prof. Dr. Ümmühan Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi, Akgün Seramik'in Müdürü Ali Kemal Ahi, Refmak A.Ş.'den Ali Koçak, 4 Eylül Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda 4 Eylül Spor Kulübü Başkanı İsmail Kıranlı ile Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik, Orman Muhafaza Memuru İsmail Güneş, AK Parti Meclis Üyesi Aday Adayı İsmail Yırgal, Belgin Karakaş ve Pirali Genç'i ağırladı. Misafirleri ile bir süre görüşerek fikir alışverişinde bulunan Başkan Bakıcı kurum ve dernekler ile istişarelerin bir program dahilinde devam edeceğini belirterek “Kurum görüşmeleri gününde ziyaretimize gelen misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşerilerimizin görüş, düşünce ve önerileri bizim için çok kıymetli. Amacımız ilçemize hizmet etmek. Fikirler paylaşıldıkça güzel” dedi.

Gün boyu ziyarete gelen misafirlerde kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.