Başkan Bakıcı minik hafızlar ile bir araya geldi

Ziyarette konuşan Başkan Bakıcı; "Sizler Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve ilerideki nesillere Kur'an-ı Kerim'öğretecek hafız adayları olarak bizlerin gurur kaynağısınız. Bu doğrultuda sizlere Kur'an-ı ve dinimizi en iyi şekilde öğretmek için elinden gelen her şeyi yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi ve gösterdikleri misafirperverlik için kurs yetkililerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Başkan Bakıcı'ya eşlik eden İlçe Müftüsü Mustafa Topal; "Hocalarımız arasında yaptığımız istişarelerde de her zaman belirttiğimiz gibi, Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı ilçe için son derece önemli hizmetlere imza attı ve bu çalışmalarına da devam ediyor. Kendisine görevlerinde başarılar diliyor. Destekleri için kendilerine minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Öğrenciler ile Kur'an kursu yemekhanesinde yemek yiyen Başkan Bakıcı, öğrenciler ile sohbet ederken, her türlü ihtiyaçlarında kendilerine destek vereceklerini belirti. Gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya İlçe Müftüsü Mustafa Topal, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli de eşlik etti.