Başkan Bakıcı minik tiyatro severleri kapıda karşıladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Karagöz Pazarcı” adlı çocuk oyunu öncesinde Bozüyük Belediyesi Kültür Merkezi'ne gelerek minik tiyatro severleri kapıda karşıladı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde bu hafta sonu 2 muhteşem çocuk oyunu daha minik sanatseverlerle buluşarak miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı. Bugün “Karagöz Pazarcı” adlı çocuk oyunu saat 12:00 ve 14:30'da olmak üzere 2 seans halinde ücretsiz olarak sahnelendi. Oyun öncesinde kültür merkezine gelen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte minik sanatseverleri yalnız bırakmayarak kapıda karşıladı. Miniklere “hoş geldin” diyerek mini sohbetler gerçekleştiren Başkan Bakıcı onlara “iyi seyirler” dileyerek tiyatro salonuna uğurladı. Minik tiyatro severlerin aileleri de Başkan Bakıcı'ya bu güzel tiyatro etkinlikleri için teşekkür ederek “özenle seçilmiş, birbirinden güzel tiyatro oyunları ile çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Her hafta sonu yeni oynanacak oyunu merakla bekliyorlar. İzleyebilmek ve buraya gelebilmek için can atıyorlar. Çocuklarımızın gelişiminde önemli bir rol oynayan bu tiyatro etkinlikleri için size çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bozüyük Belediyesi tiyatro etkinlikleri kapsamında Cumartesi günü de çocuklara yönelik olarak “Kuşlar Diyarı” adlı eğitici ve öğretici çocuk oyunu saat 12:00 ve 14:30'da olmak üzere 2 seans halinde sahnelenmiş ve yoğun ilgi görmüştü.