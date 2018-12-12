Başkan Bakıcı, Öğrenci Meclis başkanları ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Metristepe Kültür Merkezi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda öğrenci meclisi toplantısına katıldı. İlçede eğitim veren okulların okul temsilcilerinden oluşan yaklaşık 41 kişilik öğrenci grubu meclis sıralarına oturarak hem projelerini hem de istek ve taleplerini dile getirdi. IMKB Anadolu Lisesi okul temsilcisi Rabia Ercan'ın Meclis Başkanlığı görevini üstlendiği toplantıda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya da yer aldı.

Öğrenci Meclisi'nde son olarak konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Ben 6 yıldır bu şehre hizmet etmeye çalışıyorum. Ve bizlerde şunu söylüyoruz, gerçekten bizim için önemlisiniz. Değerinizin ne olduğunu belki yıllar sonra anlayacaksınız. Şimdi bir çok öğrencimiz okullarının eksikleri, alınması gereken taleplerini dile getiriyor. Şimdi bu olması gereken bir davranış. Ama hassasiyet gösteren birkaç arkadaşımız var bu nedir? Olmayana olanı vermek. Bir arkadaşınızın okula gelirken bir kıyafeti eksik ise bir oyuncak alamıyor ise onların eksiğini gidermek sizlerin amacı olması lazım. Düşünün ki bugün belki içinizde annesi babası olmayan da olabilir. Onun eksikliğini sadece siz yaşarsınız. Onun eksiğini gidermek sizlerin desteğine çok bağlıdır. Bugün Bozüyük'te Engelliler İş Okulu'muz var, bunlar sosyal projelerdir. Bir kardeşim bana şunu söyledi; Biz oyuncaklarımızı alıyoruz farklı okullara götürüyoruz. Çok güzel bir proje. Sizin içinizde bunları gerçekleştirebilecek cevher inanın var. Bu meclis toplantısının her ay düzenli olarak yapılması gerekiyor. Ben büyük oranda katılmaya gayret göstereceğim. Ama katılamaz isem başkan yardımcım gelir. Ama siz aylık düzenli olan bu toplantılar için farklı projeleri düşünün. Bu projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak burada tartışıp yazılı bir halde Milli Eğitim Müdürlüğü'müze, Belediyemize iletin. Sonuçta hepiniz ‘bakın şahsınıza bir şey istemediniz' hepiniz okula orada ki öğrencilerin yararlanması ile ilgili olarak talepte bulundunuz. Güzel bir olay, işte bu ben değil biz anlayışıdır” dedi.