Başkan Bakıcı projelerini açıkladı

Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı, yeni dönem projelerini düzenlediği tanıtım toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Bakıcı, yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini kamuoyu ile paylaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Başkan Bakıcı, ilk olarak 5 yılda gerçekleştirilen 160 projenin tanıtım videosunu izletti. Ardından konuşan Bakıcı, ilçeyi 2023 yılına taşıyacak 21 yeni projenin başlıklarını verdi. Başkan Fatih Bakıcı buradaki konuşmasında, "Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 160 projenin her biri bugün hayatımıza hizmet eden birer güzellik oldular. Her iş gününü, insanı için planlayan, hizmet üreten ve yaşama sunmak için gecesini gündüz kılan, tüm mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Her biri ile gurur duyuyorum. Hamurunda diriliş ruhu olan bu topraklar kendi talihini, kendi kaderini değiştiremez mi? değiştirdi ve değiştirmeye de devam edecek inşallah. Bin 600 metrekare alanda alışveriş merkezimiz olacak. Sinema salonları, fastfood alanları, çocuk eğlence alanları ve kafeteryasıyla, oyun eğlence alanıyla her yaş grubumuzun beklentilerine cevap verecek muazzam bir proje geliyor. Meydanı ve 150 araç otopark kapasitesiyle hayata geçecek bu proje; ilçemize canlılık, hareket, istihdam ve yaşam enerjisi katacak. Vizyon filmlerini ülke insanımızla aynı anda izleyeceğiz, markalarla aynı anda buluşacağız. Ana kentlerde gençlerimiz hangi imkanlara sahipse ilçe gençliğimde ona sahip olacak. Bunu istememizden daha doğal ne olabilir ki? İstedik, projelendirdik ve gerçek olacak inşallah" dedi.

"Milenyum nesli ile bir arada yaşıyoruz"

Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atacaklarının altını çizen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Dünyanın teknoloji ile sardığı gençlerimiz artık sebzeyi, meyveyi bilgisayar oyunlarında yetiştiriyor. Çocuklarımız tabii ki günümüz teknolojisi ile yetişecekler ama bir yandan da yaşamın gerçeği ile de buluşmalı. Çileği koklamalı, domatesi sulamalı, meyveyi dalından koparabilmeli, doğal olanı da öğrenebilmeli. İşte bu proje aslında bir çocuk çiftliği. İçinde yolları olan, trafik kurallarını barındıran bir çocuk şehri. Orada hem toprağa dokunacaklar, hem trafik kurallarını öğrenecekler. Yaşayarak, deneyimleyerek doğayı ve şehir trafiğini içselleştirecekler. Trafikte saygılı , kurallara riayet etmeyi toplum düzeni sayacak bir nesil. Bu proje ile Bozüyük'te yetişmeye başlayacak. Milenyum nesli ile bir arada yaşıyoruz. Onları anlamak, ihtiyaçlarına cevap vermek, içlerindeki enerjiyi bilime ve sanata yönlendirme gerekliliğini sorumluluk olarak kabul ediyoruz. İşte bu proje, bu düşüncenin ürünü. 3 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek bir Bilim Sanat Merkezi. Çocuklarımız nasıl doğayı ve yaşamı deneyimleyerek öğrensinler istiyorsak bilimi de sanatı da görerek, tecrübe ederek, öğrenimlerine katsın itiyoruz. Merkezimizde akıl oyunları, robotik kodlama, biyoloji, kimya, ahşap ve tasarım atölyeleri olacak. Deney odalarında ise atölyede öğrendiklerini uygulayarak bilimin sırları içinde yolculuğa çıkacaklar. Kütüphanesi, kafeteryası gibi tüm sosyal donatı alanlarını barındıracak. Geleceğin bilim adamları işte bu odalarda keşfedilecek" ifadelerini kullandı.

"10 tona kadar su ücreti alınmaması yasal değil"

Ücretsiz su konusuna da açıklık getiren Başkan Fatih Bakıcı, diğer projelerini de sıralayarak şunları aktardı.

"İlçemizin çok önemli tatları var. Hatta bazıları sadece bizde var. Bu dönem yöresel tatlarımız için marka geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Pancar pekmezimiz, poy biberimiz, kamber biberimiz için pazarlama desteği verecek, girişimcilerimizi teşvik edeceğiz. Ev kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlayacak. Evlerimiz birer gıda atölyesine dönüşecek. Ev hanımlarımızın evlerinde üretecekleri ürünleri, belediye olarak satın alacak ve ilk olarak belediye işletmelerinde satışını organize edeceğiz. Akabinde ülke genelinde satış pazarlama ağı için gerekli projelendirmeleri yapacağız. Hanelerimiz kazanacak, Bozüyük kazanacak, lezzetlerimizi önce Türkiye sonra dünya tadacak. Biliyorum ki Bozüyük kazanmak istiyor. İşte kazanmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Maalesef bu günlerde konuşulan ve 'sen yap, sen olur dersen biliyoruz ki yaparsın' denen bir vaat var. Ücretsiz su. Huzurlarınızda bu konuya bir açıklık kazandırmak istiyorum. Ekibimizle birlikte bu konuyu araştırdık. Hukuki alt yapısını inceledik. Şimdi sizinle konuyu birlikte irdeleyelim. 10 tona kadar su ücreti alınmaması gibi bir uygulamanın maalesef yasal bir dayanağı yok. 2002 yılında çıkan 4736 sayılı kanun derki 'kamu kaynakları, kamu zararı oluşturacak şekilde kullandırılamaz' Bizler Bozüyük olarak hiçbir zaman, hiçbir şart altında yasalara karşı durmadık. Duranın da yanında olmadık. Yani yasa gereği, kanunen su parası alınmak zorunda. Ben sizi kandıramam. İşte size üretip alın teri dökeceğimiz ve kazandığımızı harcayacağımız, Bozüyük'e helal olacak bir proje. İşte böylesi güzel. Dünya var oldukça bitmeyecek tek enerji olan güneşi Bozüyük'e hizmetkar kılacağız. Bozüyük güneş ekip, güneş toplayacak. Biz kazanacağız, enerjimizi biz üreteceğiz, biz kullanacağız. Bozüyük doğamız, bunun için biçilmiş kaftan. Gerekli tüm çalışmaları tamamladık. İlgili bakanlıklarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Devlet destekli, çevreci, temiz enerji. Bunun için yapmamız gereken tek şey, kolları sıvamak. Bizler hizmet etmek için buradayız. Tek gayemiz; şehrimizin ruhuna katkı sağlayacak, onu besleyecek bir rüzgâr estirmek. Biz, bu rüzgârın peşindeyiz. Ve bu rüzgarı hız kesmeden estirmeye devam edeceğiz. Böylelikle geleceğimizi şekillendirecek 21 projemizi paylaşmış olduk."