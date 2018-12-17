Başkan Bakıcı sabah namazında Tekke Mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ‘Sabah namazı buluşmaları' programı kapsamında Tekke Mahalle Cami cemaati ile bir araya gelerek çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın katılımlarıyla her hafta farklı camilerde düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta Tekke Mahalle Camii'nde gerçekleşti. Sabah namazında Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Ali Avcıoğlu ve Abdurrahman Kırgız ile birlikte mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Camide hep birlikte sabah namazının kılınmasının ardından cami bahçesinde cemaate sıcak çorba ikramı yapıldı. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, onların istek ve taleplerini dinledi. Sabah namazı buluşmalarının vatandaşlarla görüşüp istişarelerde bulunmak adına güzel bir vesile olduğunu belirten Başkan Bakıcı “Rabbim hepimizin ibadetlerini kabul buyursun, birlik ve beraberliğimizi arttırsın” dedi.