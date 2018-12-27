Başkan Bakıcı, Sarıdayı Köyü vatandaşları ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Pazaryeri'ne bağlı Sarıdayı Köyü vatandaşları tarafından düzenlenen geceye katıldı.

Bir dinlenme tesislerinde gerçekleştirilen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte katıldığı programda davetlilerle tek tek görüşerek hatır sordu. Bakıcı “Böylesine sıcak ve güzel bir ortamda bir araya geldiğiniz ve etkinliğinize bizleri de davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Sarıdayı köylüleri ile birlikte yenen yemeğin ardından konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Bozüyük'te yaşayan Sarıdayı Köyü Derneği olarak düzenlendiğiniz gecede göstermiş olduğunuz birlik ve beraberlik inşallah bu şekilde devam eder. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği bu buluşma herkese örnek olmalı. Bizler her fırsatta bu tarz derneklerimiz ile bir araya gelerek, siz değerli vatandaşlarımıza olabildiğince çok ulaşmaya çalışıyoruz. Buraya sizlerin taleplerini ve isteklerini dinlemek için geliyoruz” dedi.

Davetleri için Sarıdayı köylülerine teşekkür eden Başkan Bakıcı, yemeğin ardından vatandaşlardan gelen talepleri not aldı ve sorularını yanıtladı. Bozüyük'te devam eden projeler ve yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı Yeşilkent ve 4 Eylül Mahallesine yapılacak Mahalle Konakları, yüzme havuzu, inşaatı devam eden kapalı spor salonu ve yeni devlet hastanesi ile ilgili konular hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Bakıcı program sonunda adeta bir iftar buluşması havasında geçen gece için dernek başkanı yöneticileri ve gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Katılım gösteren tüm konuklara ve özellikle de her ihtiyaç duyduklarında kendilerine destek veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür eden dernek yöneticileri ise bu tür buluşmaların devam edeceğini belirttiler.

Geceye Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Avcıoğlu, Sarıdayı Köyü Muhtarı Şerafettin Akay, Sarıdayı Köyü dernek üyeleri ve Sarıdayı köylüleri katıldı.