Başkan Bakıcı, Türk Metal Sendikası yönetici ve üyeleri ile bir araya geldi

Gerçekleştirilen buluşmada Şube Başkanı Orhan Demir, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya kendilerini ağırladığı için teşekkür etti. Türk özel sektörü ve sendikaların sistemdeki öneminin konuşulduğu toplantıda Başkan Bakıcı; gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Sendikalar çalışanlarımızın haklarının gözetilmesinde hükümet ile birlikte önemli bir yer almaktadır. Bu doğrultuda Sendika Şube Başkanı Orhan Demir ile bir araya gelerek, faaliyetleri hakkında bilgi almak bizi son derece mutlu etti" dedi.

Toplantıda, kendisi de eski bir Türk Metal Sendikası üyesi olan AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin'de yer aldı. Çetin; "Bizler çalıştığımız uzun yıllar boyunca sendikamız içinde yer aldık, bugün Bozüyük'te siyaset yapan kişiler olarak, kendileri ile birlikte istişarelerimiz ve işçilerimizin talepleri doğrultusunda görüşmelerimiz sürecektir" diyerek, bu tarz buluşmaların süreceğini belirtti.

Toplantıda Bozüyük'ün sanayi ve üretim olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şube Başkanı Orhan Demir; "Bozüyük'te üretim çarkında yer alan fabrikaların varlığını sürdürmesinde hiç kuşku yoktur ki Belediyemizin ve Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'nın büyük bir rolü vardır. Sayın İlçe Başkanı Mesut Çetin ve Başkan Yardımcımız Ali Avcıoğlu'nun sendikamızın eski birer üyesi olarak siyaset içinde bulunması Bozüyüklü işçi kardeşlerimiz için birer şanstır. Bu güzel ortam için ve Eskişehir'den bile işittiğimiz projeler için Başkan Bakıcı'ya teşekkür ediyoruz "dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda genel olarak çok büyük bir yanlış bir kanı olduğunu belirten Orhan Demir; "Bugün çok farklı yerlerde çok farklı dernekler kurulduğunu duyuyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar adı altında kurulan derneklerin arkasında kimin olduğu ve bu kitlenin kimler tarafından kontrol altına alınmak istediğinden emin olamıyoruz. Bizler Hükümetimizin bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparak, bazıları için ortalığı karıştırmak için bir fırsat gözüyle baktığı durumu düzelteceğini biliyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda Şube Başkanı Orhan Demir, Başkan Bakıcı'ya sendika adına hediye takdim ederek gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.