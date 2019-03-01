Başkan Bakıcı Yardım Sevenler Derneği'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yardım Sevenler Derneği'ni ziyaret ederek dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile birlikte Yardım Sevenler Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Burada Dernek Başkanı Nalbantoğlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı Yardım Sevenler Derneği'nin kurulduğu günden beri örnek olacak önemli faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Konuşmasında “Yardım Sevenler Derneği Bozüyük Şubesi, itinalı çalışmalarıyla güzel işler yapmaktadır. Bizler de her zaman ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Yardım Sevenler Derneğine de gereken desteği vermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle derneğin başarılarının devamını diliyorum” diyerek kendilerini ağırlayan dernek yöneticilerine teşekkür etti. Dernek Başkanı Nermin Nalbantoğlu'da Başkan Bakıcı'ya nazik ziyareti için teşekkür etti.