Başkan Bakıcı Yediler Mahallesi'nde

Başkan Bakıcı son olarak AK Parti Kadın Kolları Yediler Mahalle Başkanlığının organizasyonu ile Yediler Mahallesindeki altı aileyi ziyaret ederek yaşlı, hasta ve umreden dönen vatandaşlara ev ziyaretlerinde bulundu. Beraberindeki eşi Emine Bakıcı ile birlikte Yediler Mahallesi'nde ilk olarak Mehmet Ali Yayla'ya ‘geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Başkan Bakıcı Yayla'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Burada bir süre sohbet eden ve “Sağlık insanın en büyük hazinesi” diyen Başkan Bakıcı Yayla'ya acil şifa temennisinde bulundu. Ardından kutsal topraklara giderek umre vazifesini yerine getiren Halit Oğuz'u ziyaret eden Başkan Bakıcı, Oğuz ile umre hatıralarını paylaştı. Oğuz ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı “Allah tüm Müslüman kardeşlerimize mukaddes topraklara adım atarak umre ziyaretini yerine getirmeyi nasip etsin. Allah kardeşlerimizin yapmış olduğu ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Kutsal topraklardan aldıkları feyzi ve bereketi sevdikleriyle en iyi şekilde paylaşmalarını nasip etsin" dedi. Başkan Bakıcı'ya hurma ve zemzem suyu ikram eden Halit Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Allah herkese o güzel kutsal topraklara ayak basmayı nasip etsin" diye dua etti. Daha sonra Zühre ve Bekir Özcan ailesini ziyaret eden Başkan Bakıcı, torunları sünnet olan Özcan ailesine ‘hayırlı olsun' diyerek ‘yavrumuzun erkekliğe adım atacağı bu özel günü hayırlı olsun. Rabbim sizlere damatlığını da göstersin inşallah” dedi. Zühre Özcan ise Başkan Bakıcı'nın eşi Emine Hanım'a doğum günü sürprizi yaparak el emeği dokuduğu ürünü hediye etti. Ardından Nezihat Konukçu ve komşularına misafir olan Başkan Bakıcı, hanımlarla birlikte çay içerek sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Burada Belediye çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Bakıcı hanımlardan gelen soruları da yanıtladı. Başkan Bakıcı Yediler Mahallesi ziyaretlerinde son olarak Mustafa Kayacık ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yakın zamanda babalarını kaybeden Kayacık ailesinin merhum babalarına Allah'tan rahmet aileye de baş sağlığı dileyen Başkan Bakıcı “Rabbim mekanını cennet etsin” dedi.

Ziyaret ettiği evlerde bulunan çocukları da ihmal etmeyen Başkan Bakıcı, çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi.