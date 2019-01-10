Başkan Bakıcı'dan basın mensuplarına ziyaretler

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük'te faaliyet gösteren yerel gazetelerden Yeni Bozüyük Gazetesi ve Gündem 11 gazeteleri ile birlikte belediye basın bürosu personelini ziyaret ederek çalışanların 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı. Ziyaretlerinde gazetecilerle bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinde vatandaşların haber alma hakkını sağlayan medya çalışanlarının çok zor şartlar altında fedakârca mesleklerini yaptıklarını belirten Başkan Bakıcı, “Dünya ve ülke gündemine ait gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazetecilik mesleği, sorumluluk gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisidir. Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur” dedi.

Vatandaşın sesi gazetecilerin Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Bakıcı tüm gazetecilere görevlerinde kolaylıklar diledi.