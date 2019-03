Başkan Bakıcı'dan dernek ziyaretleri

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları ile birlikte sırasıyla Muhtarlar Derneği'ni, Engelliler Dayanışma Derneği'ni, Bozüyük Çocuk Dostları Derneği'ni ve Otobüsçüler Kooperatifini ziyaret etti. Başkan Bakıcı gün boyu devam eden ziyaretlerinde dernek üyeleriyle çalışmalarını ve projelerini paylaştı. Her gittiği yerde sevgi ile karşılanan Başkan Bakıcı, ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yaparak “Bu gün vatandaşımızın sorunlarını her daim bizlere iletip, çözüm noktasında bizlere her zaman destek olan muhtarlarımızı Bozüyük Muhtarlar Derneğimizi ziyaret ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde yarınlarımızı inşa ettiğimiz muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ardından Engelsiz Bozüyük için her zaman görüş alışverişi içerisinde çalıştığımız Engelliler Dernek Başkanımız aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayımız İsmail Çelik ve engelli vatandaşlarımızı derneklerinde ziyaret ettik. Engelleri hep beraber aşmak için birliğimiz daim olsun. Programımızın devamında gelecek nesillerimizin daha sağlıklı büyümesi ve olabilecek en ideal koşulların çocuklarımıza sağlanması amacıyla hareket eden Bozüyük Çocuk Dostları Derneğimize ziyarette bulunup dernek üyelerimiz ile sohbet edip çayımızı içtik. Günün sonunda ise Otobüsçüler Kooperatifi yöneticileri ve üyeleri ile otogarda buluştuk. Bizleri ağırladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Güçlü Gelecek Güçlü Bozüyük için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.