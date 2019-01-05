Başkan Bakıcı'dan hasta ziyaretleri

Başkan Bakıcı, Bozüyük Belediyesinin sadece yatırımlar noktasında değil sosyal belediyecilik noktasında da örnek bir belediye olduğunu, yaptığı ziyaretler ile vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve çözümler ürettiğini kaydetti. “Güçlü gelecek güçlü Bozüyük” sloganı ile hizmetlerini aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını dile getirerek sosyal belediyecilik çalışmalarını da özenle sürdürüyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile tüm vatandaşların yanında olan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı özellikle hasta ziyaretleri ile de gönülleri fethediyor.

Başkan Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte ilk olarak 4 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden, operasyon geçiren ve tedavisine evde devam eden belediye personeli Halil Özcan'a, Bozüyük AK Parti İl genel Meclis Üyesi Aday Adayı Gençağa Seraslan'ın trafik kazası geçiren oğlu Furkan Seraslan'a ve Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Garip'e ‘geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, ziyaretteki amaçlarının rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi. Başkan Bakıcı: “Sağlık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik kazalar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir” dedi. Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Başkan Bakıcı, “Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor” dedi.

Evlerine gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya nazik davranışı için teşekkür eden Özcan, Seraslan ve Garip aileleri ise ‘Allah Başkanımızdan razı olsun' diyerek Başkan Bakıcı'ya çalışmalarında başarılar dilediler.