Başkan Bakıcı'dan hastalara moral ziyareti

“Güçlü gelecek güçlü Bozüyük” için hizmetlerini aralıksız olarak sürdüren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gerçekleştirdiği hasta ziyaretleri ile de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor, hastalara şifa dileyerek moral kaynağı oluyor. Başkan Bakıcı son olarak beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Yeni Toki'lerde ikamet eden Dilek Akar ve ailesini ziyaret etti. Kızak yaparken kaza geçiren İbrahim Tarık'a ‘geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Başkan Bakıcı küçük kazazede İbrahim ile bir süre sohbet ederek ona çeşitli hediyeler verdi. “Çocuklarımız bizlerin en kıymetli varlıkları” diyen Başkan Bakıcı İbrahim Tarık'a acil şifalar diledikten sonra geçirdikleri rahatsızlık nedeni ile ameliyat olan Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Taban ve Yediler Mahallesi'nde ikamet eden Hilmi Pehlivan'ı ziyaret etti. Tedavileri evlerinde devam eden Taban ve Pehlivan'a acil şifalar dileyen Başkan Bakıcı Yeni Mahalle'de ikamet eden Celadet Tarakçı'yı ziyaret etti. Başkan Bakıcı Tarakçı ile bir süre sohbet ettikten sonra Celadet Tarakçı tarafından verilen mini keman konserini zevkle dinledi. Son olarak Yeni Mahalle'de ikamet eden ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan, eğitimini evde alan 2. Sınıf öğrencisi minik Onur'u ziyaret etti. Minik Onur ile sohbet edip şakalaşan Başkan Bakıcı ona çeşitli hediyeler vererek “Onur kardeşimiz öğrenmenin önünde hiçbir şeyin engel olamayacağının en güzel örneğidir” dedi.

Evlerine gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya nazik davranışı için teşekkür eden aileler ise ‘Allah Başkanımızdan razı olsun' diyerek Başkan Bakıcı'ya çalışmalarında başarılar dilediler.