Başkan Bakıcıdan hastalara moral ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı beraberindeki eşi Emine Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve yeni dönem AK Parti Belediye Meclis üyesi ve il genel meclisi adayları ile birlikte Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastanede tedavi gören hastalara şifa dilediler.

Bozüyük Devlet Hastanesi'nin 4 Eylül binasındaki servislerde yatan ve tedavileri devam eden hastaları tek tek ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Bakıcı ve beraberindekilere Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan eşlik etti. Sağlık personelinden hastaların durumları hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı, İlçe Başkanı Ersoy ve yeni dönem belediye meclis üyesi ve il genel meclisi adayları, servislerde yatan hastalar ve yakınları ile sohbet ederek hastalara bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundular. Tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dileyen Başkan Bakıcı ve beraberindekiler ziyaretleri ile hastalara da moral verdi. Başkan Bakıcı ve beraberindekiler ayrıca çocuk hastalara ve hastaneye gelen çocuklara da oyuncak hediye ederek onları mutlu etti. Daha sonra hastane personeli ile görüşerek sohbet eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler personele görevlerinde kolaylıklar dileyerek hastaneden ayrıldı.