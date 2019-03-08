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Başkan Bakıcı'dan kadın esnaflara çiçek

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cami Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı iş temennisinde bulundu.

Kadın esnafların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutlayan Başkan Bakıcı onlara çiçek hediye etti.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki eşi Emine Bakıcı, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclis üyesi adayları ile birlikte Cami Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnafları tek tek dolaşarak hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Bakıcı, esnaflarla görüşerek sohbet etti. Kadın esnafların ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Bakıcı ve beraberindekiler hanımlara çiçek verdiler.

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