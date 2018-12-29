Başkan Bakıcı'dan yeni Başkan Ersoy'a hayırlı olsun ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Hüsnü Ersoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde kolaylıklar diledi.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunan Bozüyük AK Parti İlçe Bbaşkanı Mesut Çetin'in, İl Genel Meclis üyesi aday adaylığı için görevinden ayrılmasının ardından AK Parti genel merkezi bu göreve Hüsnü Ersoy'u atamıştı. Atamanın gerçekleşmesinin ardından parti binasında tebrikleri kabul eden yeni Başkan Ersoy'a Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Bakıcı, Ersoy'a yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak “Rabbim muvaffak etsin. Birliğimiz daim olsun” dedi.