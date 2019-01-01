Başkan Bakıcı'dan yeni yıl ziyaretleri

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 2019 yılını görevleri başında karşılayan nöbetçi kamu çalışanlarına ziyaretler gerçekleştirerek yeni yıllarını tebrik etti.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 2018 yılını geride bırakmaya dakikalar kala, görevi başında nöbet tutan polis, jandarma, itfaiye, temizlik işleri görevlileri, hastane ve 112 acil çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaretlerinde ilk olarak yeni yıla görevleri başında girmeye hazırlanan Bölge Trafik Büro Amirliği ile başlayan Başkan Bakıcı burada bir süre sohbet edip Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Personeli ile görüştü. Personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı “Yeni yıla hizmet bekçisi olarak girmeye hazırlanan Temizlik İşleri Personelimize Rabbim dert yüzü göstermesin” dedi. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Başkan Bakıcı burada İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay karşıladı. Vatani görevlerini Bozüyük'te yapan askerlerle tek tek görüşen ve yeni yıllarını kutlayan Başkan Bakıcı “Peygamber Ocağında görev yapan askerlerimiz yeni yılı vatani görevinde karşılıyor. Onlara hayırlı, mutlu, bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Başkan Bakıcı burada da görevleri başında bulunan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve polislerle görüşerek bir süre sohbet etti. Bozüyük'ün emniyeti için gecesiyle gündüzüyle çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürü Güner ve polis memurları ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Bakıcı, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu. Programının devamında Bozüyük Devlet Hastanesi acil servis çalışanlarını ziyaret eden Başkan Bakıcı acil serviste görevli doktor ve hemşirelerle görüşerek yeni yıllarını kutladı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakıcı onlara da acil şifalar dileyerek yeni yılın güzellikler getirmesi temennisinde bulundu. “Şifalı eller görevinin başında, yeni yılı bekliyor. Rabbim eksikliklerini göstermesin. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yıl diliyorum” diyen Başkan Bakıcı son olarak gecenin geç saatine rağmen görevini aksatmayan belediye personelini ziyaret ederek yeni yıla personeli ile birlikte girdi.

Ziyaretlerde görevli personeller ile neşeli sohbetler gerçekleştiren ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı kamu kurumlarının her türlü ihtiyaçlarında Bozüyük Belediyesi olarak yanlarında olduklarını belirtti. Yeni yıla aileleri ile değil de görevi başında vatandaşlara hizmet etmek için nöbette geçiren tüm çalışanlara teşekkür eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “2019 yılının, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi, ülkemiz ve tüm insanlığa parlak bir geleceği müjdeleyen bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Yeni yıl ziyaretlerinde Başkan Bakıcı'ya AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Avcıoğlu eşlik ederken ziyaretlerde ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu.