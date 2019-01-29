Başkan Bakıcı'ın ziyşaretleri

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşlar ile birebir görüştüğü ve fikir alış verişinde bulunduğu ev ziyaretlerine devam ediyor. Ev ziyaretleri programı kapsamında Başkan Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte ilk olarak Yenidoğan Mahallesi'nde yakın zamanda annesini kaybeden Kadriye Arıkan'a taziye ziyaretinde bulundu. Arıkan ve ailesine sabır dileyen Başkan Bakıcı, merhumeye de Allah'tan rahmet diledi. Ardından Ayşe Sirmen ve ailesini ziyaret eden Başkan Bakıcı, ailenin büyüklerinin elini öperek hayır dualarını aldı. Daha sonra geçirdiği tıbbi operasyon sonrasında sağlığına kavuşan Hatice Koç'u evinde ziyaret eden Başkan Bakıcı Hatice Hanım'a geçmiş olsun dileklerini ileterek bir süre sohbet etti. Ev ziyaretleri sırasında sokakta oynayan çocuklarla da görüşerek sohbet eden Başkan Bakıcı, onlarla şakalaşarak çeşitli hediyeler verdi. Yenidoğan Mahallesi'nde son olarak mahallenin büyüklerinden Hatice Özmen'i ziyaret eden Başkan Bakıcı, Hatice Teyze ile doyumsuz bir sohbet gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de hizmet veren bir spor salonunun misafiri olan Başkan Bakıcı, burada sporcularla bir süre sohbet ederek “Sporla büyüyen gençleri görmek ne güzel” dedi.

Yeni Mahalle ev ziyaretlerinde ilk olarak Şenel ve Nihat Elmas'ı komşuları ile birlikte hemen ardından Fatma Enis ve komşularını ziyaret eden Başkan Bakıcı, her iki aile ve misafirlerinin hoş sohbetine misafir oldu. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Bakıcı gelen talepleri not aldı. Ziyaretlerde evlerde bulunan çocukları sevindirmeyi de ihmal etmeyen Başkan Bakıcı, miniklere çeşitli oyuncaklar öğrencilere de kitap hediye etti.

Başkan Bakıcı son olarak vatan, görevini Ankara Etimesgut'ta yapacak Abdülbaki Yazıcı'nın Yediler Mahalle Konağı'nda yapılan asker düğününe katıldı. Burada Abdülbaki Yazıcı ve arkadaşlarının eğlencelerine misafir olan Başkan Bakıcı “Vatan bekçiliği görevi için yollara koyulan Abdülbaki kardeşimize bu kutsal görevinde kolaylıklar diliyorum. Rabbim askerimizin ayağına taş değdirmesin” dedi. Asker Abdülbaki Yazıcı'ya hayırlı teskereler dileyen Başkan Bakıcı anne ve babasına da ‘Allah kavuştursun. Rabbim tez vakitte vatani görevini yaparak sağ salim kavuşmanızı nasip etsin” dedi.