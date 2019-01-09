Başkan Bakıcı'nın 1. İnönü Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

İnönü Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından zor günler geçiren milletin, vatanından ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceği yönündeki büyük ruhu İnönü Zaferleri'nde gösterdiğini ve bu zaferlerin Anadolu'da başlayan Kurtuluş mücadelesine büyük bir moral ve güç kattığını belirten Başkan Bakıcı, mesajında “Tarihin altın sayfalarından biri olan İnönü Zaferleri, milletin bağımsızlık ülküsünün yanında askeri gücünün de görülmesini sağladı. 1. İnönü Savaşlarında dinamik bir sevk ve idare sistemiyle düşmanın iki misli kuvvetine karşı, zayıf kuvvetlerle yoğun bir savunma yapılmış ve Yunan ordusu üç gün içinde yenilerek geri çekilmeye mecbur bırakılmıştı. 1. İnönü Zaferi aynı zamanda TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun Batı Cephesi'ndeki ilk başarısıdır. Bu zafer ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin ve ordusunun içeride ve dışarıda itibarı yükselmiş, ordunun ve meclisin otoritesi artmış, istiklal mücadelesi veren milletimizin sarsılmaz bir inançla birbirine kenetlenmesine vesile olmuştur. Çok çetin mücadeleler veren ve ağır bedeller ödeyen milletimiz tüm zorluklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmayı başarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.