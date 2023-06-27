İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bakkalcıoğlu altyapı çalışmalarına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu altyapı çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.


Başkan Bakkalcıoğlu Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Çarşısı'nın altyapı yapım çalışmalarına katıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve görevli personelden bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu bir süre çalışmalara nezaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu çalışma ile ilgili olarak “Tamamen yenilenmekte olan Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Çarşısı'nın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından başlatılan altyapı yapım çalışmalarını yerinde inceledik.” dedi.

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