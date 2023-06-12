Başkan Bakkalcıoğlu “asfalt çalışmalarını ihtiyaç görülen her yerde gece gündüz sürdüreceğiz”

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun geçen bahar yağmurlarının ardından Çarşı Mahalle Gazozcu Akif Caddesi üzerinde başlatılan asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personelden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Görevli personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi kapsamında İsmet İnönü Caddesi üzerindeki orta refüjlerde devam eden refüj düzenleme ve bordür çalışmalarını da ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi. Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu çalışmaların ihtiyaç görülen her yerde devam edeceğini belirterek "Çok uzun süren bahar yağmurları sonrası nihayet sıcak asfaltı dökmeye başladık. İnşallah bu yaz Bozüyük'te ihtiyaç gözüken her yerde bu çalışmayı gece gündüz sürdüreceğiz" dedi.