İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Bakkalcıoğlu, Başhekim Cerrah'ı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah’ı ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah'ı ziyaret etti.


Başhekim Caner Cerrah'ı makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Cerrah ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette Başhekim Cerrah'a kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu eşlik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.