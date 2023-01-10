İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bakkalcıoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.


Bilecik ve Bozüyük'te görev yapan basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, bütün zorluklara rağmen görevlerini canla başla yapmaya çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirilen buluşmada Başkan Bakkalcıoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı, Raylı Sistem Nostaljik Tramvay, Çarşı Meydan Projesi ve Bozpark projeleri hakkında bilgi verdi. Toplantının sonunda Başkan Bakkalcıoğlu basın mensuplarına hediye takdiminde bulundu.

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