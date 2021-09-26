Başkan Bakkalcıoğlu belediye tesislerini tanıttı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, CHP ve İYİ Partili yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, bir araya geldiği misafir heyeti ile birlikte ilçe merkezinde yapımı büyük bir hızla devam eden “Çarşı Meydan” projesi, yenileme çalışmaları ve diğer projeleri hakkında bilgi verdi. İçerisinde otizmli gençlerin faydalanabileceği bir kafeterya alanı da yer alan sanat evi, iç mekan son düzenlemeleri yapılmakta olan düğün salonu, fitness salonu ve mahalle sakinlerinin alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan marketin yer aldığı Yeşilkent Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi ile yine iç mekan düzenlemeleri yapılmakta olan içerisinde kreş ve düğün salonu ile kafeterya bulunan 4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi'ni gezerek tesislerin tanıtımını yaptı.

Misafirlerine belediye tesislerinin her bölümünü tek tek gezdiren Başkan Bakkalcıoğlu, tesislerin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerin sonunda tesisleri beğeni ile gezerek bilgi sahibi olan misafirler, tesislerin yapımında başta Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.