Başkan Bakkalcıoğlu, Birlik ve Beraberlik Şenliği ile yağmur duasına katıldı

Başkan Bakkalcıoğlu, ilk olarak Göynücek Köyü'nde düzenlenen Birlik ve Dayanışma Günü programına katılarak Göynücekli hemşehrileri ile buluştu. Göynücekliler Derneği tarafından köy meydanında düzenlenen etkinlikte Mevlid-i şerif okunarak dualar edildi. Katılımcılar birbirinden eğlenceli yarışmalar ve müzik eşliğinde gün boyu doyasıya eğlendi. Etkinlikte vatandaşları selamlayarak onlarla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, bu tür etkinliklerin geleneklerin yaşatılması, birlik ve beraberliğin arttırılması açısından önemli olduğunu belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca kendilerini misafir eden Dernek Başkanı Şenol Bahçe ve tüm Göynüceklilere teşekkür etti.

Başkan Bakkalcıoğlu ardından Cihangazi Köyü'ne hareket ederek Cihangazi Köyü Camii Yaptırma Derneği tarafından köyün piknik alanında gerçekleştirilen yağmur duası etkinliğine katıldı. Burada da tüm katılımcıları selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu Cihangazili hemşehrileri ile sohbet etti. Etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu "yapılan duaların kabul olmasını temenni ediyor, bereketli bir dönem diliyorum." dedi.