Başkan Bakkalcıoğlu Bozüyük Pazaryerililer Derneği Türkü Gecesi'ne katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Pazaryerililer Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Pazaryerililer Türkü ve Buluşma Gecesi'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Dernek binasında düzenlenen gecede konuşan dernek Başkanı Mecit Çakır; “Bizler yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte böyle türkü geceleri planlayarak misafirlerimizle birlikte olalım, onları derneğimizde ağırlayalım istedik. Bu gecede bizlere destek olan Mehmet Uysal hocamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Neşet Ertaş üstadın dediği gibi ‘Gönülle yaşarsam dünya benim, gönülsüz yaşarsam dünyayı neyleyim' hepimizin gönlü hoş olsun. Beraber yapacak daha çok iyiliğimiz var” dedi.

Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede konuklara çiğ köfte ikram edilirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Türkü ve Buluşma Gecesine, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, Mehmet Ali Karasu, Bilecik Pazarcıklılar Dernek Başkanı Sinan Karabulut, Eskişehir Pazaryerililer Derneği Başkanı Eyüp Şengül, CHP İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, çok sayıda Bozüyük'te yaşayan Pazaryerililer ve derneğe gönül vermiş Bozüyüklüler katıldı.