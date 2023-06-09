Başkan Bakkalcıoğlu çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi kapsamında İsmet İnönü Caddesi üzerindeki orta refüjlerde devam eden refüj düzenleme ve bordür çalışmalarına katıldı. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Görevli personele kolaylıklar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu ardından Cemalettin Köklü Parkı'na geçti. Burada dinlenen hemşehrileri ile de görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Sohbetlerinde hemşehrileri ile fikir alışverişinde de bulunan Başkan Bakkalcıoğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.