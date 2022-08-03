Başkan Bakkalcıoğlu, Çarşı Meydan Projesi çalışma alanında incelemelerde bulundu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 'Çarşı Meydan Projesi Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı İkmal İnşaatı' çalışma alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Çarşı Meydan Projesi Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı İkmal İnşaatı ihalesinin tamamlanmasının ardından çatı imalatları, dış cephe yalıtım işlemleri, elektrik ve mekanik tesisatların döşenmesi çalışmaları sürüyor. Çalışmaları beraberindeki İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Elmas ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca Tramvay projesinin ilk etabı olan kaldırım düzenleme çalışmalarını da beraberindeki İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Elmas ile birlikte inceleyen Başkan Bakkalcıoğlu çalışanlara kolaylıklar diledi.