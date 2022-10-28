Başkan Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı minik öğrencilerle kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Belediye Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'ni ziyaret ederek, bayramı minik öğrencilerle birlikte kutladı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nin öğretmenleri ve minik öğrencileri Cumhuriyet'in 99. yılını coşkuyla kutlamak amacıyla günler öncesinden hazırlıklara başladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte yaşayan minik öğrenciler, 'Cumhuriyet Ağacı'na hürriyet, halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, özgürlük, adalet, laiklik, devletçilik, çağdaşlık, egemenlik, inkılâp ve eşitlik yaprakları astı. Cumhuriyet'in ilanını yazan gazeteyi taşıyan bir minik öğrenci ise gazeteyi, “yazıyor, yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor” diyerek Başkan Bakkalcıoğlu'na verdi. Minik öğrenciler ayrıca Cumhuriyet Bayramı'nı anlatan şiirler okudu.

Programı beğeni ile izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, miniklerle kucaklaşarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Bakkalcıoğlu, “Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz. İşte bu çocuklarımız Cumhuriyeti bilen, Atatürk'ümüzü bilen çocuklarımız, Cumhuriyetimizin, devletimizin güvencesidir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu miniklere bayrak ve Cumhuriyet Bayramı kutlama kartları hediye etti.