Başkan Bakkalcıoğlu DİSK Genel-İş Sendikası yöneticileri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, DİSK Genel-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakcı ve DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Dilek Yüksel ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden DİSK Genel-İş Sendikası yöneticileri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, DİSK Genel-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Kara, DİSK Genel- İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Sakcı ve Tekstil İşçileri Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Yüksel'e nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.