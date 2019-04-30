Başkan Bakkalcıoğlu “emeğimizi Bozüyük halkı için harcayacağız”

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı” nedeni ile Bozüyük Belediyesi'nde görevli işçiler ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde işçiler ile bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personel ile tek tek görüşerek 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutlayarak işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu burada personeline hitaben yaptığı konuşmada emeğin ve çalışmanın önemine vurgu yaparak “1 Mayıs emeğin, işçinin bayramıdır. Emekle çalışan insanların bu bayramda ellerini sıkmak onların emeklerine saygıdır. Biz yönetim olarak, emeğin değerini bilen insanlarız. Biz kimsenin işi ile oynamayız. Hep birlikte tüyü bitmedik yetimin parası ile aldığımız maaşlarımızı hak ederek çalışacağız. Hak etmezsek, bir kenarda oturursak, kul hakkı olduğunu da unutmayacağız. İçinizde harmanlayarak yeni iş kolları yeni çalışma alanları yapacağız. Önümüzdeki uygulamaların halktan yana olduğunu bilmenizi istiyorum. Hep birlikte emeğimizi Bozüyük halkı için harcayacağız. Emeğin yüce bir değer olduğu bilinci ile tüm işçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından işçilere çay, simit ve poğaça ikramında bulunuldu.