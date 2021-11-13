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Başkan Bakkalcıoğlu fidan dikim etkinliğine katıldı

Bozüyük Organize Sanayii Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın alanında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bozüyük Organize Sanayii Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın alanında fidan dikim etkinliği düzenlendi.


Etkinliğe Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Burhanettin Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aktay, Fabrika Genel Müdürü Cengiz Atalay, Fabrika Müdürü Engin Özkol, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile çalışanlar ve aileleri katıldı. Etkinlikte fabrika arazisi ağaçlandırılarak çam fidanları toprakla buluşturulurken minik doğa severler de fidan dikti.

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