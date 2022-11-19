Başkan Bakkalcıoğlu “Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz” adlı STEM Atölyesine konuk oldu

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Ara Tatil Atölyeleri “Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz” Atölyesi ile sona erdi. STEM Eğitmeni Funda Yıldız nezaretinde 2 seans halinde yapılan atölye çalışmasını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilerle tanışarak sohbet etti. Atölye çalışmasının sonunda “Hocam harika bir şey yapıyorsunuz.” diyerek eğitmen Funda Yıldız'ı tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilere de başarılar diledi.