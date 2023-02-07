Başkan Bakkalcıoğlu Hatay ekibini uğurladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, deprem bölgesi Hatay'a hareket eden İtfaiye Müdürlüğü personelini uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi.

Bozüyük Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Bozüyük Belediyesi arama kurtarma aracı ve görevlileri ile AKUT Bozüyük ekibi AFAD'la koordineli olarak depremzedelere yardım ve destek amacıyla deprem bölgesine 2 araç ve 7 kişilik bir ekiple yola çıkmıştı. Bu gün de Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli 1 araç ve 5 kişilik bir ekip ile arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla deprem bölgesi Hatay'a hareket etti. Sabah erken saatlerde yola çıkan ekibi uğurlayan Başkan Bakkalcıoğlu ekibe hayırlı yolculuklar dileyerek “Beş kişilik ikinci itfaiye kurtarma ekibimiz AFAD koordinasyonunda Hatay bölgesine hareket etmiştir. Allah yardımcıları olsun” dedi.