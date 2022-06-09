Başkan Bakkalcıoğlu, İBB heyeti ile bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu'nun makamında yapılan toplantıya, İBB Metro İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Gültekin, Etüd Proje ve Demiryolu Koordinatörü Ertan Toprakal, Mimari Tasarım ve BİM Koordinatörü Hande Akkoyunlu ve Güzergah Tasarım Uzmanı Mutlucan Mesci katıldı. İlçede ana cadde üzerinde, hizmet verecek olan Boztram Projesinin görüşüldüğü toplantıda fizibilite çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.