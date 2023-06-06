Başkan Bakkalcıoğlu, Kapalı Pazarda hemşehrileri ile bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu, kapalı pazardaki sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını ziyaret ederek Pazar esnafına bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Esnafları selamlayan ve görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu bir isteklerinin olup olmadığını sorarak iyi çalışmalar diledi. Kapalı Pazar ziyareti sırasında pazara alış veriş için gelen Bozüyüklülerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine de hayırlı alış veriş temennisinde bulundu.