İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bakkalcıoğlu, Kapalı Pazarda hemşehrileri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alış verişe gelen hemşerileri ile bir araya geldi.


Başkan Bakkalcıoğlu, kapalı pazardaki sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını ziyaret ederek Pazar esnafına bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Esnafları selamlayan ve görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu bir isteklerinin olup olmadığını sorarak iyi çalışmalar diledi. Kapalı Pazar ziyareti sırasında pazara alış veriş için gelen Bozüyüklülerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine de hayırlı alış veriş temennisinde bulundu.

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