İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.


Kılıç, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Belediye çalışmaları ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette misafirine nazik ziyareti nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu Kılıç'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunarak, Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti.

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