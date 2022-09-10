Başkan Bakkalcıoğlu muhtarların taleplerine kayıtsız kalmadı

Başkan Bakkalcıoğlu ile makamında bir araya gelen köy muhtarları bir süre görüşerek sohbet etti. Köy sakinlerinin halk pazarı kurulan salı ve cumartesi günlerinde ilçeye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla otobüs talep ettiklerini dile getiren muhtarlar Başkan Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundular. Başkan Bakkalcıoğlu yapılan görüşmelerin ardından hemşerilerinin taleplerine kayıtsız kalmayarak “Hemşerilerimizin yoğun talepleri doğrultusunda Saraycık, Kovalıca, Kandilli ve Karaağaç köylerimizden ilçemize ulaşmak isteyen hemşerilerimiz için salı ve cumartesi günleri, günde 3 sefer belediye otobüsü hizmeti vermeye başlayacağız. Hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.