Başkan Bakkalcıoğlu "Öğretmenler en büyük değerlerdir"

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk; “Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır. Öğretmenler!.. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.” demek suretiyle, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak öğretmenlerin ne denli bir öneme haiz olduğuna işaret etmiştir. Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum.”