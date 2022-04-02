Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklarla bir araya geldi

Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde özel çocuklarımızı gündelik hayata hazırlamaya yönelik devam eden fiziksel aktivite etkinliğine katılan Başkan Bakkalcıoğlu, özel çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Özel çocuklarla keyifli ve özel dakikalar geçiren Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette Otizmin bir engel değil farklılık olduğuna dikkat çeken Başkan Bakkalcıoğlu "Onların gözlerindeki ışıltı bizlere de mutluluk veriyor." dedi.