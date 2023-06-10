Başkan Bakkalcıoğlu resim sergisi açılışına katıldı

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nin yıl boyunca devam eden karakalem ve yağlı boya kursuna katılan kursiyerlerin hazırladığı çalışmalardan oluşan resim sergisi törenle ziyarete açıldı. Bir alış veriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, eğitmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri yıl boyunca yapılan tabloları inceledi, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Sergiyi beğeni ile gezen Başkan Bakkalcıoğlu sergiye katılan tüm kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.