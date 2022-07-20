Başkan Bakkalcıoğlu Sanatevi'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sanatevi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrenci velileri ile bir araya geldi.

Çocukların farklı etkinliklerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olma özelliğine sahip olan Bozüyük Belediyesi Sanatevi eğlenceli yaz atölyeleri ile çocuklarla ve gençlerle buluştu. Birbirinden renkli etkinliklerin devam ettiği Sanatevi'ni ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte devam eden Yaz Atölyeleri hakkında bilgi aldı. Sanatevi'nin bahçesinde etkinliklere katılan çocuklarını bekleyen öğrenci velileri ile de görüşen Başkan Bakkalcıoğlu onlarla sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu. Sanatevi bünyesinde 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan atölye çalışmalarında giysi tasarım, kukla atölyesi, müzik atölyesi, resim atölyesi, drama ile özel bireyler için ebru atölyesi, kukla ve oyuncak atölyesi ile resim atölyesi yer alıyor.