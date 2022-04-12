Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde çocuk şenliğinde sahnelenen pantomim oyunundan sonra pantomim sanatçısı Mehmet Selin Sağdıç, Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileriyle “Pantomim ile Bedene Yolculuk” adlı atölyesini gerçekleştirdi. Atölyeye katılan Başkan Bakkalcıoğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik Tiyatrosu öğrencileriyle de sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencilere başarılar diledi. Daha sonra atölyeyi bir süre izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi'nin sanata, sanatçıya ve gençliğe her zaman değer veren ve imkân sağlayan bir belediye olduğunu dile getirdi.