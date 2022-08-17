İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bakkalcıoğlu servisçiler ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği Başkanı Ramazan Akalın ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Başkan Bakkalcıoğlu S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği Başkanı Ramazan Akalın ve yönetim kurulu üyeleri ile başkanlık makamında bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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