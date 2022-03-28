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Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemrespor maçını izledi.



Bozüyük'te oynanan Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemrespor karşılaşmasını Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ile birlikte tribünden izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, takıma destek verdi. Karşılama 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, maçın ardından Başkan Bakkalcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemre Spor maçı için stadımızdaydık. Maç boyunca takımımıza destek veren tüm hemşerilerimize ve taraftar grubumuza teşekkür ediyor Vitrasporumuza başarılar diliyorum" dedi.

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