Başkan Bakkalcıoğlu yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yağışın başlaması ile birlikte hızla çalışmalara başlayarak gerekli müdahalelerde bulunurken, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da ekipleri yalnız bırakmayarak çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden yapılan çalışmalar ile mevcut durum bilgisi alan Başkan Bakkalcıoğlu yağışlardan olumsuz etkilenen Yenidoğan Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada Mahalle Muhtarı Kahri İnci ile birlikte vatandaşlarla görüşerek değerlendirmelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.